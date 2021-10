San Giovanni in Fiore, inaugurata la biblioteca comunale

SAN GIOVANNI IN FIORE Si è tenuta nel pomeriggio del 21 ottobre l’inaugurazione della biblioteca comunale di San Giovanni in Fiore, riaperta al pubblico dopo una completa risistemazione degli esterni e degli spazi interni, alcuni dedicati soltanto ai bambini, e un ampliamento della dotazione libraria grazie a fondi ministeriali. All’iniziativa hanno partecipato gli alunni della classe III A della scuola elementare Dante Alighieri, che insieme alle maestre Antonietta Urso e Rosalba Fabiano hanno esposto cartelloni e lavori creativi con loro pensieri sul valore della lettura, della cultura, del sapere e della conoscenza. La sindaca Succurro ha ringraziato i bambini, i dirigenti e gli insegnanti della scuola, la giunta, il presidente del Consiglio comunale e l’amministrazione del municipio, le istituzioni civili presenti e il parroco della chiesa di Santa Lucia, don Daniele Mileto, che ha benedetto la biblioteca. L’inaugurazione, accompagnata dall’esecuzione di brani musicali al flauto da parte della maestra Giusy Sportini, della locale banda Paideia, è terminata con una lectio magistralis on line del filosofo italiano Alfonso Maurizio Iacono, già preside della facoltà di Filosofia dell’Università di Pisa, che ha parlato della storia del libro, della nascita delle biblioteche e dell’importanza che esse hanno, soprattutto nella fase attuale della pandemia, per la crescita delle comunità territoriali e la formazione della capacità e dell’autonomia di giudizio. «Siamo contenti di questo appuntamento, cui ne seguiranno molti altri, anche grazie all’impegno dell’assessore comunale alla Cultura, Patrizia Carbone. Abbiamo in programma un folto programma di incontri, di dibattiti, di presentazioni di libri e di iniziative dedicate ai bambini, con l’obiettivo, anche aprendo la biblioteca nelle ore serali, di creare l’alternativa alla televisione e ai social. Lo sviluppo civile, culturale ed economico parte – conclude la sindaca Succurro – dall’attenzione per i più piccoli e dall’investimento di risorse ed energie a favore della conoscenza».