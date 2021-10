Cosenza, Mazzuca: «Ora comincia il lavoro più difficile. Stanziati i primi milioni del progetto Gol»

COSENZA «Ora comincia il lavoro più difficile. Sono stati stanziati i primi 880 milioni di euro del Programma Gol, la Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori, sui 4,9 miliardi di euro messi a disposizione dal Pnrr. Almeno 3 milioni di cittadini potranno beneficiari del Programma Gol, tra questi giovani disoccupati, percettori di ammortizzatori sociali, lavoratori fragili e con minori opportunità occupazionali, lavoratori con redditi molto bassi (il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo sia inferiore di 8145 euro al netto delle ritenute fiscali)». A dirlo, in una nota, Giuseppe Mazzuca neo consigliere comunale al Comune di Cosenza. «Si attende ora la pubblicazione del decreto, subito dopo le Regioni avranno 60 giorni di tempo per predisporre il proprio Piano che dovrà essere approvato dall’Anpal e dal Ministero del Lavoro. Come amministrazione comunale di Cosenza siamo già pronti per questa sfida e abbiamo predisposto un protocollo di intesa da sottoscrivere con la Regione e il Ministero del Lavoro per rendere effettivamente disponibili queste risorse del Gol. Questo Programma faciliterà l’ingresso nel mercato del lavoro di almeno duemila persone. Abbiamo lanciato un’importante sfida e tra le persone da coinvolgere nel Gol anche lavoratori delle Cooperative che prestano servizio con il Comune di Cosenza. È un’opportunità che non vogliamo e non possiamo perdere, utilizzeremo al meglio le risorse del Pnrr per rendere più accogliente e inclusiva la nostra città».