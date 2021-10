Corigliano Rossano, 64enne investito sulla statale 106

CORIGLIANO ROSSANO La statale 106 continua a far registrare incidenti. In serata un’auto ha investito un uomo di 64 anni, del luogo, in contrada Sant’Irene, nelle vicinanze della centrale Enel.

Per cause ancora in fase di accertamento, il 64 enne pare stesse percorrendo la statale quando è stato travolto da una vettura in transito. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 della postazione di Cassano che hanno accompagnato l’uomo al pronto soccorso del “Giannettasio” di Corigliano Rossano, dove sarebbero stati riscontrati trauma cranico e ferite multiple. Potrebbe essere trasferito all’ospedale di Cosenza a causa della gravità delle condizioni generali.

È l’ennesimo incidente del genere, lungo la statale, in un tratto – quello fra Rossano e Corigliano – che fa registrare sinistri quasi a cadenza quotidiana, a causa dei tanti incroci, delle campagne, delle attività commerciali e dei centri urbani che gravitano lungo il tracciato.