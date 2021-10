Le Serre cosentine unite, sognando la futura “Città di Pandosia”

MENDICINO Si è svolto ieri a Mendicino, organizzato dal sindaco Antonio Palermo un convegno dal titolo “Le forme associative tra Comuni e quel sogno chiamato Pandosia”. Lo riferisce una nota. Alle relazioni iniziali di tecnici esperti e qualificati come Pietro Manna, Fulvio Scarpelli e Giuseppe Nicoletti sulle varie forme di associazioni tra comuni, sugli impatti economici e sociali derivanti dalle aggregazioni territoriali e sulle peculiarità del vasto comprensorio delle serre cosentine, ha fatto seguito la testimonianza del Sindaco di Casali del Manco Nuccio Martire che ha raccontato l’esperienze della fusione del comune della presila, sottolineandone gli aspetti positivi ma anche le difficoltà incontrate. Ilsindaco Antonio Palermo, che ha voluto fortemente l’iniziativa, introducendo i lavori ha ricordato l’urgente necessità di fare rete alla luce della straordinaria occasione derivante dal Pnrr ma anche richiamando l’attenzione sul tema dello sviluppo a sud dell’area urbana cosentina ricordando i tanti progetti più volte oggetto di discussione ma mai divenuti realtà e le tante nuove occasioni potenziali utili a questo comprensorio, dall’ospedale di Cosenza da realizzare, allo svincolo a Sud dell’autostrada, dalla pedemontana delle serre cosentine, alla valorizzazione dei borghi, fino alla creazione del parco naturalistico Cocuzzo-Potame, lanciando sullo sfondo quel progetto ambizioso del Comune unico di “Pandosia” più volte in questi anni proposto dal primo cittadino di Mendicino, ossia la creazione di una Città unica delle Serre Cosentine tra Mendicino, Castrolibero, Cerisano, i due Marano, Carolei, Domanico, Dipignano e Paterno. Al dibattito che ne è scaturito tanti i Sindaci e gli amministratori locali intervenuti ma anche presidenti e componenti di associazioni, comitati e personalità del territorio, che hanno dato vita ad un confronto costruttivo e ricco di idee e proposte in cui il tema dominante è stato lo sviluppo a sud dell’area urbana. Un impegno – conclude la nota – che il sindaco di Mendicino e gli amministratori delle serre porteranno certamente avanti da qui ai prossimi mesi.