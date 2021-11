Cosenza, Loizzo al sindaco Caruso: «C’è bisogno di un quartiere fieristico»

COSENZA «Cosenza ha bisogno di un quartiere fieristico per valorizzare le vocazioni di un territorio che chiede un passo in avanti nelle politiche economiche». È quanto afferma Simona Loizzo, consigliere regionale della Lega rivolgendosi al sindaco del capoluogo, Franz Caruso. «È necessario – dice Loizzo – che il Comune inizi ad elaborare un progetto, coinvolgendo i comuni dell’area urbana, la Provincia, le associazioni di categoria. Un efficiente centro fieristico – prosegue Simona Loizzo – consentirebbe all’area urbana cosentina di candidarsi a punto di riferimento degli scambi e delle proposte economiche così come accadeva diversi anni fa. Ovviamente la Regione potrà esercitare un ruolo fondamentale – aggiunge Loizzo – in un’ottica di collaborazione auspicabile peraltro per tutte le iniziative istituzionali. Al sindaco Caruso – conclude la consigliere regionale della Lega – l’invito ad adoperarsi affinché parta questo processo progettuale con l’individuazione di un’area specifica e l’avvio di una concertazione che produca proposte fattibili e realizzabili a breve – medio termine».