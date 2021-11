COSENZA Giovedì 4 novembre a mezzogiorno Franz Caruso s’insedierà come sindaco di Cosenza. Così a distanza di quasi 20 giorni dalla vittoria nel turno di ballottaggio Caruso prenderà possesso del suo ufficio a Palazzo dei Bruzi. L’ufficialità dell’insediamento si è avuta solo nella tarda serata di martedì.

La decisione dopo la conclusione dei lavori di riconteggio delle schede da parte commissione circondariale che ha sancito l’ultimo passaggio prima della proclamazione degli eletti e la composizione del nuovo consiglio comunale.

Subito dopo la proclamazione, al neo sindaco spetteranno diversi impegni gravosi: in primis l’approvazione del bilancio consuntivo 2020 e il bilancio preventivo 2021.

Soprattutto quest’ultimo è decisamente prioritario nell’agenda politica della nuova amministrazione comunale di Cosenza visto che ha come termine ultimo di scadenza il prossimo 30 novembre.