Lupi tende una mano ad Occhiuto ma senza chiedere poltrone. «Possiamo rilanciare insieme la Calabria» – VIDEO

GIZZERIA «Abbiamo avuto un lungo colloquio ieri con Roberto Occhiuto, era a Roma per alcuni incontri con i leader delle forze politiche che lo hanno sostenuto. Noi, siamo molto realisti: ci siamo impegnati non per ottenere una poltrona, ma perché il centrodestra deve cambiare». Sono queste le considerazioni di Maurizio Lupi, leader di “Noi con l’Italia”, arrivato in Calabria – in un noto hotel di Gizzeria Lido – per fare il punto dopo l’ottimo risultato elettorale ottenuto alle ultime regionali in Calabria. Per Lupi, dunque, «l’obiettivo è quello di mettersi a disposizione della propria regione e la “poltrona” è lo strumento con cui questo progetto si può realizzare».

«Nessun posto in giunta»

Nessuna ambizione particolare, però, e nessun posto reclamato in Giunta o nel governo regionale. Ma di una cosa Lupi è certo parlando ai microfoni del Corriere della Calabria: «Le nostre idee e i nostri uomini possono essere di contributo al rilancio della Calabria. Nelle nostre liste abbiamo tanti professionisti e credo che Occhiuto possa valorizzare qualcuna delle nostre professionalità».

«Il voto a Catanzaro sarà un test per il centrodestra»

Poi un occhio al futuro e più di una mano tesa al neo eletto presidente-alleato Occhiuto: «Ci siamo e ci saremo. Credo che “Noi con l’Italia” potrà ancora crescere e di molto anche nei prossimi appuntamenti. Ricordo, infatti, che il prossimo test sarà il voto a Catanzaro, sarà un test per tutto il centrodestra e la giunta Occhiuto, avremo grandi sfide davanti». «Roberto Occhiuto sa comunque di avere davanti un alleato serio e fedele».