Provinciali a Crotone, Voce più vicino alla candidatura

CROTONE Il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, intende candidarsi alla carica di presidente della provincia pitagorica. Non lo ha detto in maniera esplicita, ma questo hanno capito alcuni dei presenti all’incontro, tenutosi nel tardo pomeriggio di oggi, tra la delegazione dell’amministrazione comunale e quella del Partito democratico.

L’incontro era stato chiesto dai sindaci del Pd per verificare se vi fossero le condizioni per siglare un accordo per le elezioni del nuovo governo della Provincia di Crotone.

Decisione definitiva la prossima settimana

Le elezioni sono state convocate per il prossimo 18 dicembre. In via di principio l’accordo potrà esserci, ma nessuna decisione è stata presa ufficialmente oggi. Si è trattato, quindi, di un incontro interlocutorio. La decisione definitiva sarà presa la prossima settimana, quando le parti torneranno a sedersi intorno ad un tavolo. Il prossimo incontro dovrebbe tenersi tra lunedì o martedì prossimi, quando le idee saranno più chiare. Nonostante l’incontro sia stato interlocutorio si è parlato della composizione delle liste dei candidati al consiglio provinciale.

Venneri: il Pd non presenti il proprio simbolo

La consigliera comunale di Crotone Dalila Venneri ha chiesto al Pd di valutare l’opportunità di non presentare la lista con il simbolo del partito. Ha chiesto di tenere conto del fatto che la maggioranza dei consiglieri comunali di Crotone appartengono al civismo e sono scesi in politica contro i partiti e i loro simboli. L’eventuale presenza di simboli di partiti, quindi, potrebbe far perdere alla nascente coalizione qualche consenso tra i consiglieri di maggioranza di Crotone e non solo. Serve, a parere della Venneri, la massima compattezza per giocarsi una partita complessa in quanto il centrodestra, sulla carta, si presenta più forte della coalizione che sta pensando di candidare Voce. La partita, insomma, si deve giocare anche valutando questi aspetti e tenendo in considerazione i “sentimenti” politici dei consiglieri comunali.

Le Provinciali: una storia di tradimenti nelle urne

La possibilità dell’accordo tra Voce e il Pd non fa, comunque, dormire sonni tranquilli a quelli della coalizione di centrodestra. Il problema delle elezioni provinciali è sempre stato quello dei tradimenti nelle urne: al momento del conteggio dei voti i conti non sono mai tornati, perché ci sono state coalizioni che hanno ottenuto più voti dei sindaci e dei consiglieri comunali che appartenevano allo schieramento e, ovviamente, altre che ne hanno ottenuto di meno. La strategia, a questo punto, potrebbe diventare determinante per la vittoria elettorale. (redazione@corrierecal.it)