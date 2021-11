Al via i lavori del Comitato di Sorveglianza presieduto da Occhiuto

CATANZARO Al centro della seduta la discussione sullo stato di attuazione degli obiettivi del Programma Operativo della Regione Calabria e le iniziative intraprese per fronteggiare gli effetti dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la messa in sicurezza del programma. Alla riunione, condotta dall’Autorità di Gestione, sono presenti il Capo Unità e i Rapporter Fesr e Fse della Dg Regio – Commissione europea, dell’Agenzia per la coesione e del Dipartimento per le Politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, delle amministrazioni centrali e regionale, nonché gli esponenti del partenariato istituzionale ed economico e sociale, l’Autorità di Audit, l’Autorità di Certificazione, la Corte dei Conti, e l’Associazione tecnostruttura delle Regioni per il Fondo sociale europeo.