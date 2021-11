Cosenza, il Covid fa paura. Sedicenne ricoverato in rianimazione all’Annunziata

COSENZA Il Covid torna a far paura. Un giovane di 16 anni (non vaccinato) è ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale dell’Annunziata di Cosenza. Le sue condizioni sarebbero gravi. Anche alcuni dei familiari sarebbero risultati positivi e si attendono i risultati di tutti i tamponi molecolari. Un focolaio Covid intanto è scoppiato all’interno del reparto di Medicina dell’Ospedale di San Giovanni in Fiore (NE ABBIAMO PARLATO QUI). Anche in questo caso si attende l’esito di altri tamponi effettuati sui pazienti e sul personale medico in servizio nel nosocomio.