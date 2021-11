Roccella Ionica, riprendono gli sbarchi: arrivate 96 persone

ROCCELLA IONICA Riprendono gli sbarchi al porto “delle Grazie”. Intorno alle 16.20 di questo 7 novembre è stata soccorsa una imbarcazione a vela di 15 metri con a bordo un gruppo di 96 migranti. Tra le persone arrivate nella Locride, la maggioranza è di origine irachena e iraniana, rispettivamente 42 e 41 persone. A questi si aggiungono anche 10 siriani. Le donne sono 29 e 23 i minori di cui uno non accompagnato. Sul posto anche il sindaco Vittorio Zito.

Dopo lo sbarco sono state attivate le procedure standard, con foto-segnalamento e test per accertare eventuali positività al Covid-19. Dopo la chiusura della struttura comunale, valutata non più agibile, le persone dovranno attendere alla tensostruttura allestita al molo dove non dovrebbero trattenersi oltre le 24 ore secondo le nuove direttive stabilite dalla prefettura. Interrotto il periodo senza sbarchi lungo le coste della provincia di Reggio Calabria che si protraeva dallo scorso 26 ottobre. (f.d.)