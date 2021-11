Giro d’Italia, ecco le tappe per i velocisti: c’è la Palmi-Scalea

ROMA Il Giro d’Italia di ciclismo edizione numero 105, che partirà dall’Ungheria venerdì 6 maggio 2022 (l’epilogo a Verona il 29 dello stesso mese), prevede sette tappe adatte velocisti. Le frazioni sono state presentate oggi dagli organizzatori di Rcs Sport-La Gazzetta dello Sport. Le prime due tappe si disputeranno in Ungheria, le altre sul territorio italiano. In terra magiara la prima collegherà Budapest a Visegrad (195 chilometri) e la seconda Kaposvar a Balatonfuered (201 km). Primo appuntamento in Italia con la Catania-Messina lunga 172 km; si proseguirà con la Palmi-Scalea (Riviera dei cedri) di 192 km; toccherà poi alla Sant’Arcangelo di Romagna-Reggio Emilia di 201 km; infine alla Sanremo-Cuneo di 157 km e alla Borgo Valsugana-Treviso di 146 km.

La Palmi-Scalea

La tappa ha un dislivello di 900 metri ed è leggermente ondulata, probabilmente da concludersi con una volata. Dopo una prima parte leggermente accidentata tra Mileto, Vibo Valentia e Pizzo, la corsa segue la costa Tirrena con i suoi brevi saliscendi. Finale che si preannuncia velocissimo per il gruppo compatto.