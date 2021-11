La moglie del deputato Viscomi vittima di molestie online. «Ora basta, denuncio»

CATANZARO Vittima di un cyber-stalker. Tiziana Corallini, moglie del deputato Antonio Viscomi, ha racconta sul proprio profilo Facebook di aver denunciato una mano anonima dopo ripetute molestie virtuali. «Ecco – scrive – capita anche questo: essere aggredita, molestata, insultata, minacciata, ricattata da vigliacchi che si nascondono nell’anonimato della Rete». Corallini, avvocato, continua: «Capita già da qualche tempo. Ho già presentato denuncia alle competenti Autorità e ho deciso di parlare ad alta voce. Perché è ora di dire basta. Nessuno può mettere in discussione la dignità e il diritto di vivere serenamente la propria vita … Lo dico per me. Per la mia famiglia. Per tutte le donne».