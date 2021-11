Raso: «Ci attendono sfide decisive come Sanità e Pnrr»

REGGIO CALABRIA «Con la nomina della Giunta regionale parte ufficialmente una stagione di governo che sappiamo essere di certo impegnativa, abbiamo davanti due sfide decisive, la sanità innanzitutto e poi l’opportunità dei fondi del PNRR da coniugare con gli investimenti già in programma». È quanto dichiara il consigliere regionale della Lega, Pietro Raso.

«Un augurio di buon lavoro a tutti i compenti del nuovo esecutivo regionale ed un grazie a Roberto Occhiuto che ha mostrato piena e profonda consapevolezza del ruolo di presidente di una regione che attende con ansia cambiamento, sviluppo, visioni moderne. Un abbraccio, in particolare, all’assessore Tilde Minasi – prosegue – ed al collega consigliere Filippo Mancuso che si appresta ad assumere la grande responsabilità di presiedere il Consiglio regionale che, sono certo, guiderà con prestigio ed autorevolezza».

«Ora, per noi tutti, è il momento di un lavoro politico ed amministrativo da portare avanti senza sosta nell’interesse dei calabresi, la Lega – conclude – come sempre ci sarà con i suoi rappresentanti, con i militanti e con tutta la passione e l’impegno necessari».