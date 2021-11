Ex Clinica Tricarico Rosano, fissata la data dell’asta fallimentare

COSENZA Un complesso ospedaliero costituito da un corpo principale con impianto planimetrico a “L” quasi regolare, cui sono annessi altri corpi, alcuni comunicanti, altri invece indipendenti. Questa la descrizione della ex Clinica Tricarico Rosano di Belvedere Marittimo. La casa di cura dichiarata fallita nel 2018, ha continuato l‘attività gestita dai curatori fallimentari. Il prossimo 8 dicembre alle 13 è stato fissato il termine ultimo per la vendita senza incanto con una base d’asta da 22.037.800,00 euro. L’apertura delle buste è prevista il 9 dicembre alle 12:30. Per l’acquisto è necessario il deposito del 10% del prezzo offerto, come deposito cauzionale.