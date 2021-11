San Ferdinando, una scultura per Soumaila Sacko

SAN FERDINANDO Il 20 Novembre 2021 sarà inaugurato a San Ferdinando il monumento a Soumaila Sacko , lavoratore migrante e attivista sindacale maliano ucciso nel 2018 a colpi di fucile nella zona dell’“ex fornace Tranquilla”, nel Vibonese.

L’opera è realizzata dallo scultore antillano-olandese Nelson Carrilho, tra i primi e più importanti artisti della diaspora nera in Europa. L’iniziativa vuole creare dibattito e costruire dei luoghi di memoria per la convivenza pacifica, attraverso delle grandi sculture in bronzo tra cui una in ricordo di Soumaila Sacko.

Questo memoriale è il risultato di una mediazione fra l’Italia e i Paesi Bassi e fa parte di una serie di un complesso di arte per lo spazio pubblico calabrese, dal 2019 a cura dell’artista e attivista Chiara Scolastica Mosciatti.

A capo del progetto si trova il Comune di Camini, borgo della Locride limitrofo a Riace. Nonostante l’amministrazione abbia fatto da mediatore diplomatico con le istituzioni calabresi nessun fondo pubblico è stato erogato per sostenere il lavoro di gestione progettuale e i costi di realizzazione affrontati finora. Anche per questo è stata lanciata una raccolta fondi per rendere il progetto sostenibile e collettivo.

L’autore dell’opera e l’incontro con la curatrice

Nelson Carrilho uno scultore antillano-olandese. Dagli anni ’80 è presente nello spazio pubblico europeo e sudamericano con opere che puntano a ribaltare la narrativa del mondo moderno e contemporaneo, mostrando la storia dalla prospettiva dei popoli colonizzati. Chiara Scolastica Mosciatti lo coinvolge nel 2018 nel progetto Soumaila&I, e a seguito di ciò Carrilho inizia a disegnare il monumento per Soumaila Sacko. Ne esce l’immagine di un uomo che emergendo da un cumulo di lamiere mostra una maschera.

Nel 2019 Carrilho crea nel suo studio il prototipo in cera di “the other face” con le dimensioni di un uomo reale. Presso la fonderia Volkers, che da quarant’anni produce le sculture di Carrilho, realizza poi la versione finale in bronzo. Il monumento ha un peso di circa 350 kg, un altezza di 200 cm circa, è largo 84 cm e profondo 66 cm. L’ installazione a San Ferdinando e la cerimonia inaugurale sono previste per il novembre 2021.

La scultura fa parte di un complesso artistico di arte per lo spazio pubblico. Il progetto é denominato “I viaggiatori. Nelson Carrilho in Calabria”. Destinatari del progetto sono aree periferiche socialmente ed economicamente marginalizzate, ricadenti nel territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Le azioni artistiche connettono dalla sponda ionica a quella tirrenica alcuni piccoli comuni, scelti in base a diversi criteri: un’alta densità di lavoratori migranti, richiedenti asilo o extra-comunitari; una forte presenza di attivismo, imprenditoria sociale e cittadinanza attiva che operano come strumenti di cultura, legalità e resistenza; una tradizione rilevante nella percezione dell’origine e dell’identità regionali e nazionali.

A partire proprio dal materiale usato, il bronzo, l’idea del progetto è quella di dare un ulteriore livello di significato ad alcuni simboli della regione Calabria.

Iniziato nel 2019 e portato avanti da Chiara Scolastica Mosciatti, artista e attivista italiana di ritorno da Amsterdam, solo nel marzo 2020 il progetto trova nel comune di Camini un capofila all’altezza della sfida.