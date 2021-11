Crotone, si apre la partita delle elezioni provinciali: le mosse dei due poli

CROTONE I candidati alla carica di presidente della Provincia di Crotone per il centrodestra e per il centrosinistra sono già in campagna elettorale. Il sindaco di Crotone, nel corso della conferenza stampa convocata per ufficializzare il cambio nelle sua Giunta, ha annunciato di avere sciolto i dubbi e di avere deciso di candidarsi. Lo farebbe per rafforzare il suo ruolo amministrativo per la città e la sua provincia. A sostegno della sua candidatura ha detto avere deciso di volere presentare una lista di consiglieri comunali della sua maggioranza. Sul nome di Voce potrebbe convergere quasi tutta la sua maggioranza consiliare. Sono tre i consiglieri di maggioranza che potrebbero non votare il sindaco. Come ha sottolineato Voce non ci saranno simboli di partito per la sua lista. Il simbolo del Partito democratico dovrebbe, invece, essere presente nell’altra lista che dovrebbe appoggiare Voce. Quella con i sindaci e i consiglieri che si riconoscono nel Pd. L’accordo tra il Pd e Voce dovrebbe essere formalizzato domani nel corso di un incontro già convocato da alcuni giorni. “Nella mia lista – ha detto Voce – c’è spazio per tutti i miei consiglieri che decidessero di candidarsi per un posto in consiglio provinciale”. Nel campo del centrodestra, nella tarda serata di oggi il coordinatore provinciale di Forza Italia, il parlamentare Sergio Torromino, ha ufficializzato la candidatura del sindaco di Cirò Marina, Sergio Ferrari. «Ferrari – ha detto Torromino – è ufficialmente il candidato di FI alla presidenza della Provincia». Sul nome di Ferrari, dopo l’ufficializzazione di Torromino, dovrebbe esserci anche la convergenza di Fratelli d’Italia e Lega. Alla domanda del giornalista: «Ci sarà anche la lista dell’Udc di Enzo Sculco?», Torromino ha risposto: «Non è detto che ci sia». Sono giorni che nel centrodestra si parla dell’esclusione di Sculco dalla maggioranza. Alla base di questa esclusione ci sarebbero motivi legati a vecchi dissapori tra lo stesso Sculco ed esponenti del movimenti civico che hanno pressato per la candidatura di Ferrari. Addirittura si dice che lo stesso Ferrari sarebbe contrario a fare un accordo con l’Udc di Sculco. Si tratta di una resa dei conti, che rischia di fare restare Sculco fuori dall’accordo alla Provincia, dopo la mancata elezione della figlia Flora alla Regione. La non elezione di Flora lo rende più debole. A sostenere la candidatura di Ferrari, esponete civico molto vicino a FI, sarebbe stato il coordinatore regionale di FI, Giuseppe Mangiavalori, che avrebbe chiesto a Torromino di chiudere la partita. C’è un legame tra il coordinatore regionale del partito e i movimenti civici di Crotone: alle recenti elezioni regionali Mangivalori ha avuto il sostegno elettorale, per i candidati da lui indicati, sia da Ferrari che dall’intero gruppo che non gradisce la presenza di Sculco nella coalizione per le elezioni del presidente della Provincia.