L’esordio della giunta Occhiuto: prima seduta dedicata al Bilancio

CATANZARO Al via la prima seduta della nuova Giunta regionale guidata dal presidente Roberto Occhiuto, alla presenza dei sei assessori che il governatore ha nominato lunedì scorso. Occhiuto non ha voluto rilasciare dichiarazioni a margine della riunione della Giunta, che all’ordine del giorno – secondo quanto si è appreso – presenta prevalentemente pratiche di variazione di bilancio e di costituzione di parte civili in procedimenti giudiziari che vedono coinvolta la Regione. Parlando con i suoi assessori, comunque, il governatore ha manifestato l’intenzione di dare priorità, già a partire dalla prossima settimana, all’approvazione di tutti i documenti contabili – tra cui anche il bilancio di previsione – che in questa fase riguardano la Regione: già all’indomani della nomina della Giunta del resto Occhiuto ha annunciato che il primo obiettivo è evitare l’esercizio provvisorio.

Seconda riunione lunedì o martedì

Il governatore ha anche detto che la prossima Giunta potrebbe riunirsi già lunedì, nella sede del Consiglio regionale, in concomitanza con la seduta di insediamento dell’Assemblea, o martedì di nuovo alla Cittadella. Al fianco di Occhiuto erano sedute, alla sua destra, la vicepresidente con delega al Bilancio Giusy Princi e alla sua sinistra la dirigente generale reggente del Segretariato Eugenia Montilla: quindi al tavolo c’erano l’assessore all’Agricoltura Gianluca Gallo, l’assessore alle Politiche sociali Tilde Minasi, l’assessore allo Sviluppo Economico Rosario Varì, l’assessore al Turismo Fausto Orsomarso e l’assessore allOrganizzazione della burocrazia regionale Filippo Pietropaolo.

«L’ultimo assessore? Ci sentiamo dopo»

Occhiuto infine si è trincerato dietro un impenetrabile silenzio davanti alle domande dei giornalisti sulla figura dell’ultimo assessore che il governatore si è riservato di annunciare da lunedì sera: «Ci sentiamo dopo», si è limitato a dire. Al cronista che ha fatto rilevare che «il presidente non risponde», Occhiuto ha risposto: «Il presidente lavora».