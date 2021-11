Gli attivisti No Vax e No Green pass scendono nuovamente in piazza in varie città per il 16esimo sabato consecutivo.

Il Viminale vieta cortei nei centri storici, con il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese che «confida nel senso civico dei manifestanti, gli organizzatori seguano le modalità concordate e non ci siano pericolose forzature».

Per la Confcommercio di Milano nella giornata di sabato ci sarà una perdita di quattro milioni di euro.