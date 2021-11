Nomine in Consiglio regionale, il polo civico di de Magistris rivendica una postazione: «Ci siamo anche noi»

CATANZARO «Secondo il Regolamento del Consiglio regionale, al Polo Civico, guidato da Luigi de Magistris, spetta, poiché espressione autonoma della minoranza, la carica di vicepresidente dell’assemblea legislativa o quella di segretario questore. È un fatto di regole di tutela della democrazia nelle rappresentanze istituzionali”. È quanto affermano Ferdinando Laghi e Antonio Lo Schiavo, consiglieri regionali del Polo Civico, che precisano: «Quindi ci rivolgiamo ai presidenti della Giunta e del Consiglio regionale quando eletto, come pure ai colleghi di maggioranza e minoranza, affinché il Regolamento del Consiglio regionale abbia corretto séguito attraverso l’attribuzione al Polo Civico, nella seduta consiliare di lunedì prossimo, di una delle riferite cariche istituzionali. Sarebbe un primo, tangibile segnale di clima democratico nella nuova legislatura, ovviamente — sottolineano i due consiglieri del Polo Civico — senza che ciò comporti alcun condizionamento politico. Si tratterebbe, come già detto, di pura e democratica attuazione del dettato regolamentare. Alla maggioranza di centrodestra, guidata dal Presidente Occhiuto, farà da contraltare una minoranza comprendente Pd e Movimento 5 Stelle e un’altra distinta e separata, come anche la campagna elettorale e i programmi politici stanno a dimostrare, cioè il Polo Civico, che, con i suoi 130mila elettori, è rappresentativo di oltre il 16% dell’elettorato. Questo dato — concludono Laghi e Lo Schiavo — ci carica di grande responsabilità, intanto nella tutela dei diritti, della legalità e della democrazia».