Sbanda con la sua auto e finisce contro un palo: 86enne morto a Reggio

REGGIO CALABRIA Un 86enne ha perso la vita in un incidente avvenuto a Reggio. Per cause in corso di accertamento l’uomo ha perso il controllo della sua auto, una Fiat Punto, ed è finito fuori strada via Cassino terminando la corsa contro un palo dell’illuminazione pubblica.

Nonostante l’intervento dei sanitari che hanno trasportato con l’ambulanza l’86enne all’ospedale, l’uomo è deceduto poco dopo il suo arrivo al nosocomio.

In azione anche gli uomini della polizia locale che hanno proceduto ad effettuare i rilievi del caso.