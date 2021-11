Ancora migranti nella Locride, stavolta sono 212

ROCCELLA IONICA Ancora migranti in arrivo nella Locride. Dopo quello della scorsa notte dove sono approdate oltre 300 persone, c’é stato nella tarda mattinata un altro sbarco, sempre a Roccella Ionica.

Questa volta i migranti sono 212, tutti maschi, tra cui alcuni minori non accompagnati. Sono in gran parte egiziani e c’è anche qualche siriano. Anche loro, come quelli individuati la scorsa notte, erano a bordo di un peschereccio, bloccato mentre era al largo nello Ionio all’altezza del centro abitato di Roccella. Ad intervenire, questa volta, é stata la Guardia di finanza, con mezzi e personale della sezione navale di Roccella e del Reparto

Operativo Aeronavale di Vibo Valentia.