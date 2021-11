Al Pugliese è attivo un ambulatorio per chi sviluppa il “Long Covid”

CATANZARO «Nel mese di novembre è stato attivato l’ambulatorio per i pazienti guariti dal Covid-19 che presentano delle sequele di questa malattia. Questo spazio denominato ‘Long Covid’ – si legge in una nota- sarà aperto al pubblico in determinati giorni: il martedì di ogni mese dalle 14 alle 18.30 (sono 8 pazienti i inseriti in slot) e l’ultimo sabato del mese dalle 8 alle 12.30 (sempre 8 pazienti inseriti in slot). L’ambulatorio è sito al quinto piano dell’Ospedale Pugliese, scala B, e vi si accede mediante prenotazione presso il Cup con impegnativa del Medico Curante riportante la dicitura per Visita Internistica- Long Covid. Nell’ambulatorio si alterneranno i medici: Addesi Desirèe; Cavallo Michela; Cimellaro Antonio; Spagnolo Francesco; Suraci Edoardo; Carmelo Pintaudi (coordinatore). Tutti i Medici elencati hanno competenza in tema di Covid-19 avendo prestato servizio presso ‘La Medicina Covid’, e possiedono competenze nell’uso di tecnologie adeguate alla valutazione di tale patologia (eco doppler, ecopolmonare, spirometria ecc). Inoltre – conclude la nota – l’ambulatorio ha un approccio multidisciplinare, in collaborazione con altri specialisti che possono essere coinvolti, di volta in volta, a secondo del caso, sia in ambito dipartimentale, che coinvolgendo professionisti di altro dipartimento».