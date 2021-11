Attentato a Siderno, Occhiuto: «La Regione offrirà due auto al Comune»

CATANZARO «Sono rimasto molto colpito dall’attentato subito dall’amministrazione comunale di Siderno e dal sindaco Maria Teresa Fragomeni». Lo scrive su Facebook Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria. «Ho manifestato loro la mia solidarietà – aggiunge – e li ho invitati ad andare avanti, maggioranza e opposizione, nell’esclusivo interesse dei cittadini. La Regione Calabria ha deciso di dare due automobili della Protezione Civile regionale in comodato d’uso gratuito al Comune reggino. «Un piccolo gesto – conclude Occhiuto – per manifestare in modo concreto la nostra vicinanza alla cittadina calabrese. La ‘ndrangheta ci fa schifo e va combattuta insieme, con determinazione e con fermezza».