Crotone, l’Asp assumerà 50 lavoratori interinali

CROTONE L’Azienda sanitaria provinciale di Crotone si avvarrà, per 36 mesi, delle prestazioni di 50 lavoratori interinali. È quanto prevede la deliberazione n. 720 del commissario straordinario dell’Asp pitagorica, Domenico Sperlì, pubblicata oggi. La pubblicazione dell’atto ha provocato allarmismo tra alcuni dipendenti. Si teme che i “nuovi assunti” possano essere inquadrati in posizioni organizzativi superiori a quelli che già prestano servizi, ma con qualifiche inferiori. Nel profilo di inquadramento sono previste, infatti, figure professionali inquadrate con i livelli C e D, mentre molti dipendenti dell’Asp sono fermi b e bs perché, negli anni, non sono stati banditi specifici concorsi. Chi entra come lavoratore interinale, dopo i 36 mesi previsti dall’attuale contratto, potrebbe essere assunto a tempo indeterminato e scavalcare così lavoratori già da tempo con incarico a tempo indeterminato. Non è detto che sia vero, ma all’Asp si racconta che l’operazione potrebbe nascondere la volontà di favorire assunzioni che, con le normali procedure concorsuali, potrebbero incontrare difficoltà. È chiaro, comunque, che l’Asp pitagorica ha bisogno delle figure tecniche previste dal bando: 20 operatori di computer, due muratori esperti, tre imbianchini esperti, un giardiniere esperto, tre magazzinieri, due portieri, due disinfestatori, cinque assistenti amministrativi, cinque assistenti tecnici, tre collaboratori amministrativi e tre collaboratori tecnici. Si sa che gli organici sono carenti in quasi tutte le pubbliche amministrazioni e vanno rimpinguati con nuove assunzioni.

L’impegno di spesa previsto per i 50 lavoratori interinali è di 4.786.587: 4.512.897 per pagare stipendi e contributi e 273.780 per il mark-up comprensivo per i servizi connessi a base d’asta. (redazione@corrierecal.it)