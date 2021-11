Cosenza, il Prefetto incontra i sindaci della Provincia: «Nessuno sarà lasciato solo»

COSENZA Il Prefetto di Cosenza, Vittoria Ciaramella, ha incontrato stamane presso il Salone degli Specchi della Provincia, i sindaci eletti nelle ultime consultazioni elettorali. Presenti, tra gli altri, il Presidente della Provincia ed i vertici delle forze dell’ordine.

I sindaci neoeletti della provincia di Cosenza

Sinergie istituzionali

«Era importante cominciare a conoscere i sindaci del territorio partendo dai neoeletti, i sindaci una volta giuravano davanti al Prefetto oggi non è più così però hanno bisogno e necessità di una comunicazione istituzionale», sostiene ai nostri microfoni il prefetto Ciaramella. «Dobbiamo restare vicino agli amministratori e non lasciarli soli soprattutto in un periodo difficile come quello legato all’emergenza pandemica», ha concluso. Medesimo obiettivo per il sindaco di Cosenza, Franz Caruso che ha avuto modo di incontrare il Prefetto per discutere del bilancio del Comune bruzio. «Credo molto nelle sinergie istituzionali per dare risposte ai bisogni non solo del territorio cittadino ma anche oltre», aggiunge Caruso. «Avvierò una serie di incontri con altri sindaci che vanno oltre l’area urbana per un’azione sinergica sul territorio partendo ad esempio dalla omogeneizzazione dei servizi come il trasporto», conclude il sindaco.

Il prefetto Ciaramella e il sindaco di Cosenza, Franz Caruso

Sindaci nel mirino

I sindaci calabresi sono spesso vittime di intimidazioni come riporta un recente report di Avviso Pubblico e come mostra l’escalation di intimidazioni che sta colpendo l’amministrazione comunale di Siderno guidata da Maria Teresa Fragomeni. «Lo Stato deve essere accanto ai primi cittadini, possono rivolgersi al Comitato dell’Ordine e della sicurezza pubblica per confrontarsi e chiedere supporto», dice il prefetto Ciaramella. Secondo Franz Caruso, invece, la «sicurezza sul territorio dipende non solo dagli strumenti utilizzati per sorvegliare le aree a rischio, ma passa necessariamente dall’avvio di una politica di sviluppo che possa dare risposte economiche in una situazione di emergenza sociale».