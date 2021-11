Cosenza, la missione romana di Caruso per convincere il tecnico esterno

COSENZA «La situazione finanziaria del Comune è grave, più di quanto immaginassi». Forse a qualcuno sarà sfuggita la frase pronunciata da Franz Caruso, sindaco di Cosenza, nel corso della presentazione della nuova Giunta. Una “confessione” a sorpresa che di sicuro aggiungerà ulteriore pressione al tecnico esterno chiamato a mettere ordine nei conti di Palazzo dei Bruzi.

La missione romana

Al momento, la ricerca della figura professionale in grado di risolvere l’intricato enigma dei bilanci dell’Ente bruzio non ha prodotto risultati soddisfacenti. A tal proposito, la prossima settimana il sindaco sarà a Roma per partecipare ad un convegno, ma con il chiaro obiettivo di tornare in terra calabra con in mano il sì e il nome del tecnico esterno pronto a sciogliere i tanti nodi che attanagliano le casse comunali. Caruso sa bene che il tempo a sua disposizione non è molto. Il 30 novembre è fissata la dead line per la presentazione dei bilanci, consuntivo e preventivo, e il Prefetto Vittoria Ciaramella potrebbe garantire al primo cittadino qualche settimana di tempo in più rispetto alla data prefissata. L’intento è quello di agevolare il lavoro di chi sarà chiamato ad occuparsi in prima persona della spinosa questione, ancora irrisolta.

Franz Caruso a colloquio con il Prefetto di Cosenza Vittoria Ciaramella

I consiglieri delegati

Sciolte le riserve sugli assessori che compongono la nuova Giunta, il primo cittadino riflette sull’assegnazione di alcune deleghe. Quella al bilancio, come già ampiamente detto, resterà nelle mani del primo cittadino fino all’arrivo del tecnico. Per quanto riguarda, un’altra questione particolarmente spinosa e cioè quella che riguarda il centro storico e la gestione dei fondi Cis, pare possibile l’assegnazione della delega al consigliere Francesco Alimena. La cultura, invece, dovrebbe essere gestita da Antonietta Cozza.