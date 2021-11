Intimidazioni Siderno, Vittimberga: «Sono certa che l’amministrazione non abbasserà la testa»

ISOLA CAPO RIZZUTO «La sindaca Maria Grazia Vittimberga e l’amministrazione comunale tutta di Isola Capo Rizzuto esprimono vicinanza e solidarietà alla sindaca di Siderno Mariateresa Fragomeni, a tutta la sua amministrazione e agli stessi abitanti della piccola cittadina della provincia di Reggio Calabria. I gravi atti intimidatori subiti in questi giorni non fanno altro che confermare le difficoltà che ogni amministratore della nostra martoriata regione incontra ogni giorno, e di come diventi sempre più difficile lavorare. Siamo certi, però, che Mariateresa e la sua squadra non abbasseranno la testa e sapranno rispondere agli attacchi con tanto lavoro e garantendo i servizi, ad una cittadina che da troppi anni necessitava di avere un Sindaco.