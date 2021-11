Atti intimidatori, il prefetto di Catanzaro incontra i nuovi sindaci

CATANZARO Nell’ambito delle iniziative di sensibilizzazione rivolte agli amministratori locali sul tema degli atti intimidatori, il prossimo giovedì 18 novembre, con inizio alle 10, nella “Sala del Tricolore” della Prefettura di Catanzaro, si svolgerà la seconda e ultima giornata formativa dal titolo “Atti intimidatori nei confronti degli Amministratori Locali. Strategie di prevenzione e contrasto, in un quadro di leale collaborazione interistituzionale”.

L’iniziativa, rivolta ai neo eletti 58 sindaci di questa provincia, ripercorre i temi trattati nel precedente incontro, tenutosi il 29 giugno 2021, nel corso del quale è stato possibile fornire, alla platea dei Sindaci presenti in sala, utili elementi di conoscenza sui diversi profili problematici e sulle dinamiche che possono innescare episodi intimidatori nonché sulle possibili misure di prevenzione, favorendo, al contempo, una proficua sinergia tra i soggetti istituzionali chiamati a prevenire e contrastare il fenomeno.

All’evento, introdotto dal Prefetto di Catanzaro Maria Teresa Cucinotta, parteciperanno, in qualità di relatori, Marcello Manna, presidente di Anci Calabria, Geremia Romano, direttore del dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia dell’Università “Magna Graecia” di Catanzaro, Maurizio Agricola, questore di Catanzaro, Antonio Montanaro, Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Catanzaro e Dario Solombrino, Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro, che hanno inteso supportare l’iniziativa mettendo a disposizione del Tavolo la professionalità e l’esperienza che ne connotano l’azione e l’impegno sul territorio.

Dopo uno spazio dedicato al dibattito con i Sindaci presenti in platea, la giornata formativa si concluderà con l’intervento di Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica di Catanzaro.