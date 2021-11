Corigliano Rossano, sulla disabilità si consuma lo scontro in Consiglio comunale

CORIGLIANO ROSSANO L’agenda del consiglio comunale andato in scena mercoledì pomeriggio – come accade spesso – è stata dettata dalla minoranza consiliare. A parte l’approvazione dei verbali delle sedute precedenti e delle comunicazioni del sindaco, i sei restanti punti all’ordine del giorno sono stati proposti dalle forze di opposizione. Tra questi, i temi legati alla disabilità ed al superamento delle barriere architettoniche in città. Tutti gli altri argomenti, se si escludono due interrogazioni della minoranza, sono stati poi rinviati ad un prossimo Consiglio comunale.

E proprio mentre erano in discussione i disagi vissuti dai diversamente abili, il presidente del Consiglio comunale, Marinella Grillo, è stata costretta ad “ammonire” il consigliere di opposizione Francesco Madeo che, nel frattempo, aveva invitato gli amministratori a “scusarsi” con i disabili presenti fuori dalla sala consiliare ed impossibilitati ad assistere ai lavori dell’assise civica a causa delle barriere architettoniche.

Fuori, il gruppo di disabili, in piazza Santi Anargiri, hanno inscenato un sit-in e chiesto al sindaco un incontro. A quel punto la presidente del Consiglio ha sospeso i lavori per consentire al primo cittadino e ad alcuni assessori di incontrare i disabili per un confronto.

Alla ripresa dei lavori, dopo il rinvio degli altri punti all’ordine del giorno, la presidente ha dato lettura di una delibera con la quale si impegna l’amministrazione comunale a reperire risorse per l’abbattimento delle barriere architettoniche in città. (lu.la.)