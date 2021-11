L’appello degli Oss cosentini: «Assunzioni a rilento, gli ospedali hanno bisogno di noi»

COSENZA «Le assunzioni all’Azienda ospedaliera di Cosenza vanno a rilento, avevano annunciato l’assunzione di 90 Oss, ma poco o nulla è stato fatto». Un nutrito gruppo di Oss di Cosenza ha inviato una lettera alla nostra redazione per sollecitare l’intervento del presidente della Regione e commissario ad acta per il rientro dal debito sanitario calabrese, Roberto Occhiuto. «La richiesta di operatori socio sanitari è alta, i reparti sono sottodimensionati e con evidenti carenze di organico», scrivono i partecipanti al concorso che sottolineano inoltre la necessità «di velocizzare l’iter delle assunzioni, sollecitando l’Asp di Cosenza ad attingere dalla nostra graduatoria che conta 680 idonei che attendono risposte». «L’ammanco nell’ospedale Annunziata di Cosenza, Rogliano e Mariano Santo è di circa 200 unità», sostengono gli Oss cosentini. «Speriamo – concludono – che alle promesse fatte in campagna elettorale seguano fatti concreti».