Soddisfazione del Comune di Casali del Manco per il Bando Gal Sila

CASALI DEL MANCO Con decreto numero 56 del 16 novembre 2021 è stata pubblicata la graduatoria definitiva dell’intervento 7.5.1 del PAL 2017/23: “Sostegno ad investimenti pubblici per la realizzazione di infrastrutture ricreative, centri informazioni turistiche ed infrastrutture turistiche su piccola scala a servizio del turismo culturale, ambientale, enogastronomico”. La graduatoria definitiva vede il comune di Casali del Manco come Ente (partner), unitamente al Comune di Spezzano della Sila (capofila) ed al Comune di Celico (partner) beneficiari di un finanziamento di circa 150 mila euro finalizzato alla attuazione del progetto integrato denominato “Ciclovia della Sila tra Benessere, Sport, Natura e Cultura” che mira alla riqualificazione del percorso ciclabile che insiste nelle località silane di Sculca, Croce di Magara, Lagarò e Camigliatello Silano. «È questa l’occasione per far emergere la sinergia tecnico – istituzionale e ringraziare anche le altre due Amministrazioni Comunali per l’ottimo risultato ottenuto attraverso una partnership proficua e che si va sempre più consolidando», si legge in una nota dell’Ente. «Difatti solo attraverso una visione comune possiamo potenziare il nostro territorio e rilanciarlo sotto ogni aspetto, ed oggi abbiamo avuto – ancora una volta – una lucida dimostrazione».