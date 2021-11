Covid, Gimbe: «In Calabria peggiora la performance dei casi attivi»

CATANZARO In Calabria, nella settimana 10-16 novembre, è stata registrata una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (196) mentre è stata evidenziata una diminuzione dei nuovi casi (-4,3%) rispetto alla settimana precedente. Sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica (12,1%) e in terapia intensiva (6,3%) occupati da pazienti Covid-19. È quanto rileva il monitoraggio della Fondazione Gimbe relativo alla settimana dal 10 al 16 novembre.

L’andamento della campagna vaccinale

La popolazione che ha completato il ciclo vaccinale, prosegue Gimbe, è pari 70,8% (media Italia 76,8%) a cui aggiungere un ulteriore 2,4% (media Italia 2,3%) solo con prima dose; il tasso di copertura vaccinale con dose booster è del 31,8% (media Italia 53,3%); il tasso di copertura vaccinale con dose aggiuntiva è del 36,0% (media Italia 59,6%).

Nel Reggino il tasso di contagi maggiore

L’elenco dei nuovi casi per 100.000 abitanti dell’ultima settimana sono suddivisi nelle province di Reggio di Calabria 88, Vibo Valentia 75, Crotone 67, Cosenza 44 e Catanzaro 34.