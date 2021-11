Sanità in Calabria, Maurizio Bortoletti nominato sub-commissario – VIDEO

CATANZARO «Il Consiglio dei ministri ha nominato il colonnello dei Carabinieri Maurizio Bortoletti subcommissario per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario della Regione Calabria, con il compito di affiancarmi nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell’incarico commissariale». Lo comunica il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, che continua: «Ringrazio il governo e in particolare i ministri Franco e Speranza, per aver accolto questa mia proposta e per la celerità con la quale ha provveduto a questa designazione, e ringrazio Bortoletti per aver accettato una sfida, difficile, complicata, ma appassionante».

«Quello con Bortoletti – spiega Occhiuto – è stato uno dei primi incontri, fatti a Milano, dopo il successo elettorale del 3 e 4 ottobre. Da settimane mi sto confrontando con lui in merito alle urgenze della sanità in Calabria, su come risanare il debito, su come recuperare il deficit, e soprattutto su come aumentare la qualità delle prestazioni per i calabresi».

«Sono certo che con la sua grande esperienza – negli anni Bortoletti ha collaborato con la presidenza del Consiglio, con diversi Ministeri, e da commissario straordinario è riuscito a risanare l’Asl di Salerno – darà un contributo determinante per risolvere questi problemi.

Benvenuto in squadra e buon lavoro».

«Ho detto a Draghi che dimostreremo che la Calabria è governabile»

«Ho detto a Draghi che dimostreremo con Bortoletti che la Calabria è governabile», ha poi sostenuto il presidente della Regione Calabria.

«Bortoletti – ha detto Occhiuto – è un manager, che ha dimostrato già di essere molto bravo, ha risanato l’Al di Salerno che aveva un debito sanitario simile a quello della Regione Calabria e sono contento che abbia accettato di occuparsi della sanità della Calabria, l’ho detto a Draghi, ho ringraziato Draghi, ho ringraziato il Governo per aver accolto questa mia proposta e avermi consentito oggi di poter cominciare a occuparmi concretamente della sanità della mia regione».

«Poco fa ho detto a Draghi, anche lui compiaciuto per la nomina di Bortoletti, che dimostreremo con Bortoletti che la Calabria è governabile e che anche la sanità calabrese – ha concluso il governatore e commissario della settore – può essere restituita ai cittadini calabresi che hanno il diritto di curarsi in Calabria».