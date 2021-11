Solidarietà, iGreco protagonista all’evento Mc Donald

COSENZA «Responsabilità sociale e solidarietà, la Calabria con iGreco ancora una volta protagonista insieme a partner internazionali all’evento sociale promosso dalla Fondazione per l’Infanzia Ronald Mc Donald ospitato ieri (mercoledì 17) a Milano negli IBM Studios, la casa di vetro dell’innovazione tecnologica. A partecipare e a farsi interpreti dell’orgoglio di poter rappresentare la Calabria del fare, che piace ed emoziona, sono stati Giancarlo e Tommaso Greco che nel solco della partnership, non solo commerciale, ormai storica, avviata oltre dieci anni fa con la catena internazionale, hanno confermato impegno e sinergia per costruire e condividere valore». Lo riporta una nota del gruppo iGreco. «“RiPartiamo insieme”. È, questo, il tema della cena sociale che ha fatto da cornice all’asta di beneficienza per sostenere le iniziative della Fondazione e che è stata accompagnata nelle diverse portate dal Masino (Uve Nero di Calabria) e dal Gran Cuvèe Millesimato (uve Gaglioppo) iGreco. Tra gli altri partner, anche Coca Cola, Inalca e Amadori».