COSENZA «Reggio resta in buone mani». Lo scrivono sui canali social del partito Anna Maria Brunetti e Antonio Palermo, coordinatori provinciali di Italia Viva Cosenza. «Ieri il Sindaco Giuseppe Falcomatà ha ufficializzato la nomina di Paolo Brunetti a vicesindaco. Dopo la sospensione del primo cittadino, toccherà, quindi, ora al nostro dirigente di Italia Viva guidare la Città dello Stretto in questa fase così delicata. A lui e all’intera coalizione di governo i nostri migliori auguri di buon lavoro certi che saprà continuare l’opera di miglioramento di Reggio Calabria portata avanti in questi anni da Giuseppe Falcomatà».