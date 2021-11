Omicidio di ‘ndrangheta nel 2008, condannato all’ergastolo un boss

BUSTO ARSIZIO Il Tribunale di Busto Arsizio (Varese) ha condannato all’ergastolo Vincenzo Rispoli per l’omicidio di Aloisio Cataldo, freddato con un colpo di pistola alla nuca il 27 settembre del 2008 a Legnano, nel milanese. Assolti gli altri quattro imputati a processo. Rispoli, considerato il boss della Locale della ‘ndragheta di Legnano-Lonate Pozzolo, è ritenuto l’esecutore materiale del delitto, consumatosi nell’ambito di dissidi in seno alla organizzazione criminale. Per il delitto il pm della Direzione distrettuale antimafia di Milano, Cecilia Vassena, aveva chiesto la condanna all’ergastolo anche per i quattro assolti, Silvio Farao, Cataldo Marincola, Francesco Cicino e Vincenzo Farao. Le motivazioni sono attese in 90 giorni.