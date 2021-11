Nesci vede il subcommissario Bortoletti. «Supporto a Regione per rilancio sanità»

CATANZARO La Sottosegretaria per il Sud e la Coesione territoriale Dalila Nesci ha incontrato il colonnello Maurizio Bortoletti, nominato dal Consiglio dei Ministri subcommissario alla sanità della Regione Calabria. Al centro del colloquio le azioni da mettere in campo per l’attuazione del piano di rientro e l’aumento del livello delle prestazioni sanitarie. La Sottosegretaria Nesci e il neo subcommissario Bortoletti hanno condiviso, ciascuno per il proprio ambito di competenza, la necessità di fornire «supporto alla Regione e al governatore Occhiuto per avviare il rilancio della Sanità in Calabria a beneficio dei cittadini».

La Sottosegretaria Nesci ha ricordato l’approvazione dei decreti Calabria, con i quali sono stati assegnati al territorio fondi e dotazione organica che dovranno essere messi a frutto per il risanamento del sistema sanitario. La prospettiva condivisa è quella di rafforzare la cooperazione istituzionale tra Governo e Regione sulla sanità, creando le condizioni per superare in prospettiva la gestione straordinaria.