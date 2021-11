Posti letto ormai al limite, è di nuovo emergenza Covid all’ospedale di Cosenza

COSENZA Sono al limite della capienza i posti letto per Covid19 dell’ospedale dell’Annunziata di Cosenza. Al momento ci sono 33 persone ricoverate in reparto, su 36 posti letto disponibili, e sei in rianimazione positive, con copertura integrale della capienza. Di tutti i ricoverati, riferiscono fonti ospedaliere, il 90 per cento non è vaccinato. Anche le tende montate all’esterno dell’ospedale sono piene di pazienti con Covid acclarato o in attesa di tampone. Nelle prossime ore l’Azienda ospedaliera valuterà se aumentare i posti letto, riconvertendo alcuni reparti, o trasferire i pazienti in strutture dislocate nel territorio provinciale. (Ansa)