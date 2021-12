Su L’altro Corriere Tv parte “Storie di musica” con il maestro Filippo Arlia

LAMEZIA TERME Un nuovo format curato dal giovane e talentuoso maestro d’orchestra, Filippo Arlia, arricchirà prossimamente il palinsesto de L’altro Corriere Tv (Canale 16 dtt). “Storie di musica”, questo il titolo del progetto, andrà in onda tutti i giovedì alle 21. Sarà un modo per avvicinare più generazioni alla grande tradizione classica italiana internazionale. «In passato la divulgazione della musica e dei suoi grandi interpreti è stata quasi sempre confinata ad una dimensione chiusa, quasi aristocratica», afferma il maestro Filippo Arlia, direttore dell’Orchestra filarmonica della Calabria e del Conservatorio di musica Tchaikovsky. «Sono entusiasta di lanciare questa nuova sfida – conclude Arlia – che non è solo televisiva, ma principalmente culturale».