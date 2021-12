Impianti di risalita di Camigliatello e Lorica, Orsomarso: «Fumata bianca»

CATANZARO «Già nella scorsa legislatura avevamo costruito un tavolo necessario a districarsi sulla complessa problematica di un impianto sotto sequestro della magistratura per le note vicende e che coinvolgeva diversi soggetti per completare i lavori, azzerare contenziosi e costruire anche con i giudici un protocollo d’intesa che portasse poi ad affidare la gestione degli impianti alla Regione Calabria. Ho presieduto subito dopo il nostro insediamento diverse riunioni con i nostri dirigenti e i diversi altri soggetti coinvolti (comuni, amministratori giudiziari, Ferrovie della Calabria e Arsac). Oggi, inviato alla firma di tutti i soggetti, è stato definito il protocollo che garantisce tramite Ferrovie della Calabria la gestione ponte e soprattutto il direttore di esercizio necessari ai collaudi da fare con USTIF, per l’apertura di Lorica». È quanto dichiara dalla sua pagina Facebook, l’assessore al Turismo regionale, Fausto Orsomarso.

«Attendiamo invece per domani, al massimo inizio settimana, la proroga tecnica per impianti di Camigliatello che garantisce apertura per stagione invernale, atteso che la giunta ha già deliberato i 2,8 milioni ad Arsac per il nuovo collaudo che serve sugli impianti a fune che potrà essere predisposto in un secondo momento».