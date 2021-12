Appello del fondatore degli Inti Illimani: «Riaprite l’ospedale di Cariati» – VIDEO

CARIATI Arriva dal Cile il messaggio per il diritto alla salute di Horacio Duran Vidal, fondatore degli Inti Illimani, che in più occasioni è stato a Cariati e in Calabria. Anche l’artista sudamericano, come il fondatore dei Pink Floyd Roger Water, chiede la riapertura dell’ospedale di Cariati. Vidal si unisce a un coro che diventa sempre più ampio e a una battaglia, iniziata con l’occupazione della struttura, che va avanti da oltre un anno. Il video è stato diffuso dall’associazione Lampare Basso Jonio Cosentino assieme al messaggio «Vogliamo il Vittorio Cosentino nella rete ospedaliera regionale per acuti».