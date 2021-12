Vibo, arrestato per narcotraffico 65enne. Condanna definitiva a 8 anni di carcere

VIBO VALENTIA Gli agenti della Squadra Mobile di Vibo Valentia hanno arrestato P.F., classe ‘56 di Spilinga, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Torino. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, dovrà scontare quasi 8 anni di carcere per reati in materia di sostanze stupefacenti oltre al pagamento di 81.000 euro di multa. Per lui anche l’interdizione perpetua dai Pubblici Uffici nonché dall’Interdizione Legale per tutta la durata della pena. Al termine delle formalità di rito, P.F. è stato messo a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.