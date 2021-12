Crotone, Antonella Passalacqua nuovo presidente della terza commissione consiliare

CROTONE Antonella Passalacqua è il nuovo presidente della III commissione consiliare Permanente al Comune di Crotone. E’ stata eletta ieri pomeriggio e sostituirà il dimissionario Alessandro Manica. Nella stessa seduta è stata eletta anche la vicepresidente, Alessia Lerose, che sostituirà la dimissionaria Luana Cavallo. Alla guida della commissione, che si occupa di politiche per la salute, sociali e socio-sanitarie, assistenziali, sicurezza, quartieri, viabilità e traffico, emigrazione e immigrazione, erano state proposte due candidature , entrambe rappresentanti della maggioranza che sostiene l’amministrazione guidata dal sindaco Enzo Voce: Passalacqua e Dalila Venneri. Passalacqua ha conquistato 16 preferenze, mentre a Venneri sono andati solo sei voti. Sull’elezione del presidente della III commissione consiliare si è consumato l’ennesimo scontro all’interno della maggioranza. Secondo gli spifferi che arrivano dal palazzo comunale, Venneri era la candidata del sindaco Voce. La non elezione di Venneri rappresenta, quindi, la prova generale di quello che si potrebbe verificare alle elezioni provinciali del prossimo 18 dicembre, dove Venneri dovrebbe essere una delle candidate di punta di Voce per un posto in Consiglio. La non elezione di Venneri conferma che non c’è feeling tra i consiglieri che sostengono l’amministrazione comunale. I rappresentanti della maggioranza, infatti, non si lasciano sfuggire nessuna occasione per scambiarsi colpi bassi. Alessia Lerose, invece, rappresenta l’opposizione.

«Ringrazio i colleghi consiglieri per la fiducia accordatami – ha detto Passalacqua – continuerò a lavorare, come ho già fatto quale componente della commissione, con lo stesso impegno insieme e in sinergia con gli altri componenti della commissione in settori delicati, nell’interesse della comunità cittadina e delle fasce più deboli».