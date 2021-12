Dissesto Vibo, il Comune impugnerà il provvedimento della Corte dei Conti

VIBO VALENTIA «L’amministrazione ha deciso di impugnare la delibera della Corte dei Conti dinanzi alle Sezioni Unite». Così è scritto in una nota diffusa dal Comune guidato da Maria Limardo che annuncia battaglia contro il provvedimento che bocciando il Piano di riequilibrio del Comune ne ha di fatto decretato il dissesto denunciando gli «artifici contabili» utilizzati dalle amministrazioni.

Per «illustrare le motivazioni sottostanti alla delibera della Corte dei Conti» il Comune ha convocato una conferenza stampa per oggi, 9 dicembre dove renderà note anche le ragioni dell’impugnazione, epilogo già annunciato come probabile quando ancora non si conoscevano le motivazioni.

Dubbi da parte di alcuni componenti dell’opposizione tra Cinquestelle e Vibo Democratica che in una nota congiunta invitavano a «non nascondersi dietro a improbabili e costosi contenziosi che avrebbero l’effetto di far perdere ulteriore tempo alla città oltre a far lievitare ulteriormente il deficit».