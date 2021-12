LAMEZIA TERME Il sindaco di Lamezia Terme, Paolo Mascaro, scioglie le riserve e nomina ufficialmente gli ultimi due assessori che vanno a completare lo scacchiere della giunta comunale. Di fatto c’è un ritorno e un nuovo nome, per la verità già in odor di nomina da diverse settimane. Si tratta infatti di Francesco Dattilo e Francesco Stella.

I nomi

Al primo, classe ’63, già assessore nella giunta Mascaro prima della sospensione, sono state affidate le deleghe «nuove opere ed opere strategiche- manutenzione opere stradali e infrastrutturali, verde pubblico e parchi – ambiente – servizi cimiteriali – sezione lavori». A Francesco Stella, classe ’67, sono state affidate le deleghe alla «pianificazione territoriale ed urbanistica – pianificazione nuove opere – sue – suap – protezione civile – mobilità urbana».

Squadra al completo

I due nomi, dunque, si aggiungono a quelli di Luisa Vaccaro, Giorgia Gargano, Sandro Zaffina, Teresa Bambara e Antonello Bevilacqua, quest’ultimo anche vicesindaco. La macchina istituzionale di via Perugini, dunque, è pronta a ripartire ufficialmente e con l’organico al completo per affrontare, al meglio, un 2022 ormai alle porte e pieno di sfide (e insidie) per l’amministrazione Mascaro. (Gi.Cu.)