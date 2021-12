Colpito da un proiettile a Dinami, ferito gravemente cacciatore

DINAMI È stato ferito gravemente un 35enne cacciatore a Dinami. L’uomo era in compagnia di alcuni amici impegnati in una battuta di caccia al cinghiale nelle campagne della cittadina vibonese, quando per cause in corso di accertamento è stato colpito da un proiettile. Secondo una prima ricostruzione, il proiettile avrebbe raggiunto accidentalmente il 35enne dopo essere stato esploso dal fucile da caccia. Per la gravità delle ferite riportate è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale di Catanzaro.