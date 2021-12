Poliziotto muore mentre fa jogging nel Reggino

LOCRI Nuova tragedia in Calabria tra le forze dell’ordine. Un agente in forza al commissariato di Siderno è deceduto sul lungomare di Locri mentre faceva jogging.

Il giovane agente avrebbe accusato un malore e si sarebbe accasciato al suolo. Sul posto è intervenuto il personale del 118 ma per lui non c’è stato nulla da fare. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Si tratta della seconda vittima tra le fila della polizia di Stato, soltanto venerdì scorso era deceduto Antonio Trotta, capo della divisione anticrimine della Questura di Catanzaro colto da un malore nel corso del servizio che stava prestando allo stadio Ceravolo in occasione della partita di domenica 5 disputata al Ceravolo tra i giallorossi e il Foggia. Trasportato all’ospedale di Cosenza, il 34enne era poi spirato.