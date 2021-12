La Chiesa di Natuzza sarà inaugurata nel 2022

PARAVATI La chiesa di Natuzza Evolo sarà inaugurata nel 2022. È quanto rivela l’Avvenire di Calabria che segnala come l’assemblea della fondazione “Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime” si è riunita per alcune importanti decisioni tra i provvedimenti approvati oltre il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2022. Dai lavori assembleari – presieduti da Pasquale Anastasti – è emerso che la chiesa dedicata al “Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime” sarà aperta al culto nel 2022.

Secondo quanto riportato, non è stata ancora fissata una data precisa, ma potrebbe essere ipotizzata l’apertura da far coincidere con i festeggiamenti per il trentacinquesimo anniversario dalla nascita della fondazione in programma nella prima decade di maggio.

Nominato inoltre durante l’assemblea il presidente onorario dell’ente morale di don Pasquale Barone, 83 anni, già alla guida della fondazione per oltre trent’anni.

Ricordiamo che il sacerdote è stato anche tra i padri spirituali di Mamma Natuzza. Don Barone ha accettato la nomina in modo commosso: «Dobbiamo lavorare per far crescere la conoscenza intellettiva della spiritualità di mamma Natuzza».