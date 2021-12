Arrestato pusher a Schiavonea

CORIGLIANO ROSSANO Nel pomeriggio di ieri 14 dicembre u.sc., personale in servizio presso il Commissariato di P.S. di Corigliano – Rossano traeva in arresto un uomo di anni 29, per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. In particolare, nel corso dell’attività di monitoraggio nella frazione di Schiavonea, gli Agenti notavano che l’uomo estraeva dalla tasca del pantalone un involucro che poggiava all’interno di una grata , posta a protezione di una finestra chiusa, facente parte di un’abitazione ubicata al piano terra di una via cittadina. Successivamente l’autore si allontanava per incontrarsi con un assuntore e proprio all’atto dello scambio veniva prontamente bloccato mentre, l’acquirente riusciva a darsi a precipitosa fuga facendo perdere le proprie tracce.

Si procedeva a perquisizione personale nel corso della quale all’interno di una tasca del pantalone venivano rinvenuti nr. 5 involucri in cellophane termosaldati nonché venivano successivamente recuperati nella grata summenzionata altri nr. 22 involucri tutti contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Per i fatti sopra esposti, l’autore veniva tratto in arresto in flagranza di reato di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente e, su disposizione del P.M. di turno, sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione dell’A.G. competente.